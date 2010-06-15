FACUA Córdoba critica la decisión de Renfe de suprimir el Talgo Hotel en temporada de verano
Los usuarios pagarán un 67% más para viajar a Barcelona, al verse obligados a utilizar el AVE.
FACUA.org
Córdoba-15/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA lamenta una vez más la poca sensibilidad que se ha tenido hacia los usuarios por parte de Renfe y el Ministerio de Fomento ante la decisión adoptada por la compañía ferroviaria de suprimir el