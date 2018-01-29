FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento se haya dejado engañar por la organizadora del Mercado Medieval
La asociación denuncia que muchos puestos contaban con alimentos sin cubrir por vitrinas. Es la tercera edición en la que ocurren este tipo de irregularidades.
FACUA.org
Córdoba-29/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento de la capital haya hecho caso omiso de las advertencias de la asociación ante las irregularidades sanitarias y se haya dejado engañar por la organizadora del Mercado Medieval celebrado del 26 al 28 de enero. Técnicos de FACUA C