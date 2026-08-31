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FACUA Córdoba denuncia al Córdoba CF por el consumo de alcohol en los palcos del Nuevo Arcángel

La asociación ha puesto los hechos en conocimiento de Antiviolencia y reclama sanciones al club por incumplir sus obligaciones de control durante los encuentros.

FACUA.org
Córdoba-31/08/2026
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FACUA Córdoba ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte el consumo de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel durante la celebración

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