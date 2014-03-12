FACUA Córdoba denuncia el cierre de una de las clínicas Vitaldent en la ciudad
La empresa ha cerrado dejando paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.
FACUA.org
Córdoba-12/03/2014
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FACUA Córdoba advierte del cierre de una de las clínicas Vitaldent y de la paralización de los tratamientos de sus pacientes sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.
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