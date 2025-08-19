FACUA Córdoba denuncia el uso indebido de la grúa municipal para transportar mercancía no autorizada
La asociación critica la permisividad del Ayuntamiento de la capital con Grupo Setex, empresa concesionaria del servicio.
Córdoba-19/08/2025
FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Policía Local de Córdoba tras detectar la mañana del 18 de agosto la circulación de una grúa municipal –matrícula 8180 MND– transportando barreras de señalización vial de la propia Policía Local por la Avenida Vallellano en dirección a la calle Se