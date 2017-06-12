FACUA Córdoba denuncia que numerosos autobuses de Aucorsa circulan sin aire acondicionado pese al calor
El jueves 8 de junio y en un solo día fueron 15 los vehículos que circularon con el sistema de refrigeración averiado.
FACUA.org
Córdoba-12/06/2017
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FACUA Córdoba denuncia que una parte importante de la flota de autobuses de la empresa Aucorsa circula con el aire acondicionado averiado por falta de mantenimiento. Se han llegado a contabilizar en un solo d�ía hasta 15 autobuses, como ocurrió el jueves 8 de junio, con el sis