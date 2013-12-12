FACUA Córdoba imparte un curso 'online' dirigido a funcionarios de la Mancomunidad de la Subbética
Tiene como finalidad ofrecer a los trabajadores públicos una mejor formación en atención y asesoramiento a los consumidores y en la tramitación de las reclamaciones.
FACUA.org
Córdoba-12/12/2013
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FACUA Córdoba imparte desde el 16 de diciembre un curso online bajo el titulo La protección del consumidor desde el ámbito de la administración local dirigido a funcionarios de los trece Ayuntamien