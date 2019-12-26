FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento un año más sólo recoja las propuestas de Autacor para el taxi
La asociación critica que ni los anteriores gobiernos municipales del PSOE ni el actual del Partido Popular hayan tenido nunca en cuenta las alegaciones de otros actores del sector y de los usuarios.
FACUA.org
Córdoba-26/12/2019
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FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital, un año más, sólo recoja las propuestas para el sector del taxi planteadas por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxi de Córdoba (Autacor) e ignore las alegaciones presentadas por