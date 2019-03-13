FACUA Córdoba lanza cuatro nuevos pódcast con información útil sobre el consumo doméstico
Los contenidos, disponibles a través de iVoox, tratan sobre el comercio electrónico, el despilfarro de alimentos, el etiquetado alimentario y el reciclaje.
FACUA.org
Córdoba-13/03/2019
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FACUA Córdoba ha puesto en marcha una nueva campaña informativa y de asesoramiento e información a través de las nuevas tecnologías, distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de cuatro pódcast en los que se ofrecerá