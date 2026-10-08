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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que rechace la subida del 4% del taxi por falta de justificación

La asociación cuestiona la inclusión de 654.210 euros en gastos de emisora, otros servicios y gestoría y denuncia partidas genéricas, inversiones y gastos financieros que no pueden trasladarse automáticamente a los usuarios.

FACUA.org
Córdoba-08/10/2026
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FACUA Córdoba ha presentado alegaciones contra la propuesta de subida lineal del 4% de las tarifas del taxi para 2027 al considerar que la memoria económica presentada por Autacor no justifica suficientemente que este incremento responda a una evolución real y acredita

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