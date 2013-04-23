Nuestras acciones

FACUA Córdoba presenta en la Feria del libro su obra infantil 'Plof, plof, plof y Goti nació'

Se han editado 4.000 ejemplares y nace con el objetivo de sensibilizar ante el uso del agua dentro del proyecto '1 Gota X 1 Vida'.

FACUA.org
Córdoba-23/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba ha dado a conocer en la Feria del Libro, el primer ejemplar infantil proyecto e idea de la asociación, dirigido a niños y niñas de seis a doce años sobre la sensibilización del uso del agua.

Este libro se enmarca dentro de 1 Gota

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos