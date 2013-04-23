FACUA Córdoba presenta en la Feria del libro su obra infantil 'Plof, plof, plof y Goti nació'
Se han editado 4.000 ejemplares y nace con el objetivo de sensibilizar ante el uso del agua dentro del proyecto '1 Gota X 1 Vida'.
FACUA.org
Córdoba-23/04/2013
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FACUA Córdoba ha dado a conocer en la Feria del Libro, el primer ejemplar infantil proyecto e idea de la asociación, dirigido a niños y niñas de seis a doce años sobre la sensibilización del uso del agua.
Este libro se enmarca dentro de 1 Gota