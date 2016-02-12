FACUA Córdoba realiza por quinto año consecutivo los talleres escolares '1 Gota x 1 Vida'
En esta ocasión se beneficiarán cerca de 800 alumnos de la provincia, que además recibirán un ejemplar del libro 'Plof, plof, plof y Goti nació'.
FACUA.org
Córdoba-12/02/2016
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Portada del libro para escolares 'Plof, plof, plof y Goti nació'.
FACUA Córdoba pone en marcha por quinto año consecutivo los talleres 1 Gota x 1 Vida, gracias a la firma este martes 8 de febrero de un nuevo convenio entre el presidente de la asociación, Francisco Martínez, y el vicepresidente cuarto de Diputa