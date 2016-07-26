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FACUA Córdoba rechaza la ampliación de la zona azul en la capital promovida por los comerciantes

La asociación subraya que esta medida tendría como principal beneficiaria a la empresa concesionaria y penalizaría una vez más a los consumidores.

FACUA.org
Córdoba-26/07/2016
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FACUA Córdoba rechaza la posible ampliación de la zona azul de aparcamiento en las calles de la capital, promovida por los comerciantes, y reclama al ayuntamiento que no aumente las plazas de pago, algo que sólo favorecería a la empresa concesionaria a costa de penaliz

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