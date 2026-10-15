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FACUA Córdoba cuestiona el criterio municipal para conceder plazas de aparcamiento exclusivas a personas con movilidad reducida

La asociación reclama que el Ayuntamiento aclare si ha cambiado su política de concesión de estas reservas y qué criterios aplica para resolver las solicitudes.

FACUA.org
Córdoba-15/10/2026
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FACUA Córdoba cuestiona los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las

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