FACUA Cádiz rechaza que se destinen 50 millones de euros a construir nuevos aparcamientos mientras no se apuesta por el transporte público
La asociación considera un error que la política de movilidad de la ciudad vuelva a centrarse en incrementar las plazas de estacionamiento.
FACUA.org
Cádiz-05/11/2026
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FACUA Cádiz considera profundamente equivocada la estrategia de movilidad que se desprende de los tres grandes proyectos de aparcamientos anunciados para la capital gaditana, que supondrían una inversión aproximada de 50 millones de euros, para crear cerca de 2.800 nue