Subida del 4% al taxi: FACUA Córdoba rechaza que el Consejo del Movimiento Ciudadano avale un aumento contrario a la normativa de tarifas
La asociación, que no forma parte del organismo, considera inadmisible que fundamente el alza en la subida del IPC, pese a no estar respaldado este criterio en la norma, y acepte partidas de gasto cuya imputación a las tarifas es improcedente.
FACUA.org
Córdoba-05/11/2026
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FACUA Córdoba rechaza el pronunciamiento del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) favorable a la propuesta de la asociación del taxi Autacor de incrementar un 4% las tarifas del servicio para 2027.
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