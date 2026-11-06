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Cártel de fabricantes de automóviles: Fiat, condenada en firme a indemnizar con el 5% del precio de sus vehículos a 23 socios de FACUA

La magistrada estima parcialmente una demanda de la asociación y obliga a la compañía a devolver el sobrecoste que pagaron los afectados, más los intereses legales desde la fecha de compra.

FACUA.org
España-06/11/2026
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La Plaza nº 12 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid ha condenado a Fiat Chrysler Automobiles Spain SA a indemnizar a 23 socios de FACUA-Consumidores en Acción por los daños sufridos como consecuencia del cártel de fabricantes de automóviles

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