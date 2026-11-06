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FACUA Sevilla apoya la "bicifestación" de este 8 de noviembre contra el deterioro de los carriles bici

La asociación denuncia la falta de compromiso del Ayuntamiento con la movilidad sostenible y que la pérdida y degradación de infraestructuras ciclistas supone un retroceso en el derecho de la ciudadanía a una movilidad segura, accesible y saludable.

FACUA.org
Sevilla-06/11/2026
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FACUA Sevilla manifiesta su apoyo a la bicifestación convocada para el próximo domingo 8 de noviembre a las 11 horas, con salida desde el extremo norte de la Alameda de Hércules y final en la plaza de San Francisco, bajo el lema Ni un carril bici menos

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