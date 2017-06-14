FACUA Córdoba reclama al SAS transparencia sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano
La asociación lamenta la falta de información que tienen los usuarios sobre el procedimiento que deben seguir en caso de que estén recibiendo tratamientos en sus centros de salud por las tardes.
FACUA.org
Córdoba-14/06/2017
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FACUA Córdoba reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que informe a los usuarios con la mayor precisión y a través de medios directos de la limitación horaria en la atención primaria en los centros de salud de la ciudad durante el verano.
La asociaci&o