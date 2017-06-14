Nuestras accionesEl SAS descarga durante más de dos meses la atención primaria en las Urgencias

FACUA Córdoba reclama al SAS transparencia sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano

La asociación lamenta la falta de información que tienen los usuarios sobre el procedimiento que deben seguir en caso de que estén recibiendo tratamientos en sus centros de salud por las tardes.

FACUA.org
Córdoba-14/06/2017
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FACUA Córdoba reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que informe a los usuarios con la mayor precisión y a través de medios directos de la limitación horaria en la atención primaria en los centros de salud de la ciudad durante el verano.

La asociaci&o

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