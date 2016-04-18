FACUA Córdoba reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería
Los intoxicados por consumo de caracoles en mal estado muestran la falta de controles por parte de la Administración.
FACUA.org
Córdoba-18/04/2016
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FACUA Córdoba solicita al Servicio Andaluz de Salud y las autoridades de Consumo celeridad y la máxima transparencia para esclarecer las causas de la intoxicación por consumo de caracoles en mal estado. | Imagen: flickr.com/bocadorada (CC BY-SA 2.0).
FACUA Córdoba reclama a los ayuntamientos de Córdoba y la provincia y a la Junta de Andalucía que refuercen los controles e inspecciones en los establecimientos de hostelería en periodos de gran afluencia de consumidores como es la temporada actual de consumo de caraco