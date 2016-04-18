Nuestras accionesFalta de controles de la Junta y los ayuntamientos

FACUA Córdoba reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería

Los intoxicados por consumo de caracoles en mal estado muestran la falta de controles por parte de la Administración.

FACUA.org
Córdoba-18/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba reclama a los ayuntamientos de Córdoba y la provincia y a la Junta de Andalucía que refuercen los controles e inspecciones en los establecimientos de hostelería en periodos de gran afluencia de consumidores como es la temporada actual de consumo de caraco

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos