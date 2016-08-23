FACUA Córdoba se queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por las faltas de la estación de autobuses
La asociación ha denunciado hasta en tres ocasiones la falta de seguridad, de información y de mantenimiento de las instalaciones ante la Consejería de Fomento y Vivienda, que no da explicaciones al respecto.
FACUA.org
Córdoba-23/08/2016
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FACUA ha denunciado hasta tres veces los incumplimientos de la normativa en la estación de Córdoba. | Imagen: flickr.com/erke86joc (CC BY-NC 2.0).
FACUA Córdoba ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz tras las tres denuncias presentadas contra la U.T.E. Estación de Autobuses de Córdoba al haber transcurrido más de cinco meses sin que la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andaluc&iac