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FACUA Córdoba traslada al Pleno una declaración por el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

La asociación solicita la aprobación del documento por todos los grupos políticos en la próxima sesión del día 15 de marzo.

FACUA.org
Córdoba-08/03/2016
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FACUA Córdoba ha redactado una Declaración Institucional con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y ha trasladado el

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