FACUA crea una plataforma de #AfectadosDell: se niega a entregar portátiles que vendió por 35 y 39 euros

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados por la negativa de Dell a entregar los portátiles que vendió el pasado 23 de mayo a través de su tienda online al precio de 35 y 39 euros. El equipo jurídico de la asociación está preparando acciones legales contra la multinacional estadounidense. Aunque la empresa argumenta que se produjo un error al ofertar ocho modelos de portátiles de las series 5000 y 7000 de la gama Inspirion a precios tan bajos -cuatro por 29 euros más el 21% de IVA y otros cuatro por 32,53 euros más el impuesto-, FACUA considera que las circunstancias del caso reúnen los elementos suficientes como para valorar jurídicamente que Dell está ob

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión