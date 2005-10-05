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FACUA cree que las tabaqueras utilizarán resquicios y argucias para seguir haciendo publicidad tras la entrada en vigor de la Ley del Tabaco

La Federación muestra su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco en la Comisión de Sanidad del Congreso.

FACUA.org
España-05/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. E

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