FACUA critica el cierre en falso que el Gobierno avala para los fosfoyesos de Fertiberia en Huelva
Medio Ambiente ve "idóneo" un plan que no contempla eliminar los restos químicos de las marismas, sino sólo enterrarlos. La ministra Tejerina, que fue directiva en esa empresa, bendice ahora el proyecto.
FACUA.org
España-29/03/2016
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El propietario de Fertiberia, Juan Miguel Villar Mir, y su exdirectora de Planificación Estratégica y actual ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
FACUA-Consumidores en Acción critica la decisión del Gobierno central de avalar el plan presentado por la empresa Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva. La asociación considera que el proyecto, declarado como «idóneo»&