FACUA critica el oligopolio en el sector comercial alimentario en Lanzarote
La Federación apoya la manifestación convocada por consumidores para mañana sábado 2 de febrero.
FACUA.org
Canarias-01/02/2008
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