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FACUA critica el oligopolio en el sector comercial alimentario en Lanzarote

La Federación apoya la manifestación convocada por consumidores para mañana sábado 2 de febrero.

FACUA.org
Canarias-01/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia la falta de pluralidad de establecimientos comerciales en la isla canaria de Lanzarote. En este sentido, la Federación demanda la necesidad de abrir la entrada al comercio de nuevas empresas, ya que actualmente el sector está copado por d

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