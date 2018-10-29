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FACUA critica que el Gobierno no haya tomado medidas para impedir que Ryanair cobre por el equipaje de mano

La aerolínea irlandesa comenzará a aplicar su nueva política, contraria a la legislación española, a partir de este jueves 1 de noviembre. Subir una maleta a cabina costará entre 6 y 10 euros.

FACUA.org
España-29/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no haya tomado medidas para evitar que Ryanair lleve a cabo su intención de cobrar por el equipaje de mano. La aerolínea irlandesa comenzará a aplicar esta nueva política a partir de este jueves 1 de noviembre

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