FACUA critica que el Gobierno no haya tomado medidas para impedir que Ryanair cobre por el equipaje de mano
La aerolínea irlandesa comenzará a aplicar su nueva política, contraria a la legislación española, a partir de este jueves 1 de noviembre. Subir una maleta a cabina costará entre 6 y 10 euros.
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España-29/10/2018
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