FACUA critica que el Gobierno no transfiera LexNet al Poder Judicial y siga gestionándolo Justicia
El PSOE había apoyado el traspaso cuando estaba en la oposición para "acotar la separación de poderes". Ahora, el Ejecutivo dice que su control por el Ministerio no perjudica la independencia judicial.
FACUA.org
España-11/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no tenga intención de transferir los servidores y la gestión del sistema LexNet al Poder Judicial, y siga manteniéndolo el Ministerio de Justicia, pese a que durante la etapa anterior del PSOE en la oposición