FACUA critica que la nueva Ley Hipotecaria deja fuera importantes medidas de protección al consumidor
La normativa no incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, la eliminación de cláusulas abusivas vinculadas al IRPH o herramientas como la dación en pago.
FACUA.org
España-17/12/2018
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