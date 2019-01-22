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FACUA critica que las administraciones obvien a los usuarios en la regulación del taxi y las VTC

Lamenta que las mesas de negociación sobre el futuro de ambos sectores excluyan a las asociaciones de consumidores.

FACUA.org
España-22/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción critica que las administraciones estén excluyendo a las organizaciones de usuarios de las mesas de negociación sobre el futuro de los sectores del taxi y las VTC.

La asociación advierte de que la regulación de estos servicios

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