FACUA critica que las administraciones obvien a los usuarios en la regulación del taxi y las VTC
Lamenta que las mesas de negociación sobre el futuro de ambos sectores excluyan a las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
España-22/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica que las administraciones estén excluyendo a las organizaciones de usuarios de las mesas de negociación sobre el futuro de los sectores del taxi y las VTC.
La asociación advierte de que la regulación de estos servicios