FACUA critica que Sanidad se decante sólo por promover un código de conducta y renuncie a regular legalmente las tallas de ropa
La Ministra de Sanidad y Consumo ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Asociación de Creadores de Moda de España, la Agrupación Española de Género de Punto, la Federación Española de Empresas de la Confección, El Corte Inglés, Cortefiel, Inditex y Mango.
FACUA.org
España-23/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que el Ministerio de Sanidad se haya decantado exclusivamente por promover la firma de un código de conducta con fabricantes de ropa y creadores de moda y renuncie a regular legalmente las tallas para homogenizarlas acab