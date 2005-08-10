FACUA critica que se minusvaloren las graves carencias en los controles alimentarios destapadas de nuevo por la 'crisis de los pollos'
La cifra de intoxicados por pollos del Grupo Sada se eleva ya a 2.438, según la información facilitada por las administraciones autonómicas.
FACUA.org
España-10/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica los mensajes autocomplacientes que se están trasladando desde diversas administraciones públicas en relación a las medidas llevadas a cabo ante la crisis alimentaria de los pollos del Grupo Sada y advierte