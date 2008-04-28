Nuestras accionesAceite de girasol contaminado

FACUA cuestiona que la alerta haya terminado y cree que Sanidad tiene todavía que aclarar muchas cuestiones a los consumidores

Bernat Soria se escuda en la ausencia de críticas de la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, designada por el Gobierno.

FACUA.org
España-28/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción cuestiona que la alerta sobre el aceite de girasol haya concluido y cree que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene todavía que aclarar muchas cuestiones a los consumidores, entre otras si las empresas que han puesto en el mercado productos contaminado

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