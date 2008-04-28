FACUA cuestiona que la alerta haya terminado y cree que Sanidad tiene todavía que aclarar muchas cuestiones a los consumidores
Bernat Soria se escuda en la ausencia de críticas de la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, designada por el Gobierno.
FACUA.org
España-28/04/2008
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