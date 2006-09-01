FACUA demanda a las comunidades autónomas campañas de inspección para garantizar el cumplimiento de la Ley del tabaco
La Federación señala que no son necesarios reglamentos autonómicos para aplicarla y recuerda que éstos no pueden contradecir la norma.
FACUA.org
España-01/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a las comunidades autónomas que exijan el cumplimiento de la Ley del tabaco en todos los establecimientos y que pongan en marcha campañas de inspección para garantizar el cumplimiento de la norma y sanciona