FACUA demanda al Ministerio información puntual sobre los casos de botulismo y la retirada preventiva de lotes de Blevit Digest
A los casos de botulismo en lactantes confirmados en Córdoba y Huelva se suman otros tres sospechosos, aunque aún no confirmados, en Zaragoza, Salamanca y Toledo.
FACUA.org
España-02/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo información directa y puntual sobre los casos de botulismo en lactantes y la retirada preventiva de lotes de Blevit Digest ante su posible, aunque no confirmada, asociación