Nuestras accionesMás casos sospechosos

FACUA demanda al Ministerio información puntual sobre los casos de botulismo y la retirada preventiva de lotes de Blevit Digest

A los casos de botulismo en lactantes confirmados en Córdoba y Huelva se suman otros tres sospechosos, aunque aún no confirmados, en Zaragoza, Salamanca y Toledo.

FACUA.org
España-02/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo información directa y puntual sobre los casos de botulismo en lactantes y la retirada preventiva de lotes de Blevit Digest ante su posible, aunque no confirmada, asociación

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos