FACUA demanda que la Norma de Calidad del jamón ibérico se acompañe de un aumento sustancial en los controles
La Federación exige que los consumidores estén representados en la Mesa del Ibérico.
FACUA.org
España-25/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda que con la aprobación de la futura Norma de Calidad para la carne y el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, prevista para el próximo otoño, se incrementen las inspecciones y los