Nuestras accionesPara evitar fraudes

FACUA demanda que la Norma de Calidad del jamón ibérico se acompañe de un aumento sustancial en los controles

La Federación exige que los consumidores estén representados en la Mesa del Ibérico.

FACUA.org
España-25/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda que con la aprobación de la futura Norma de Calidad para la carne y el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, prevista para el próximo otoño, se incrementen las inspecciones y los

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos