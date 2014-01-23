FACUA denuncia a cuatro empresas dedicadas al #fraudeSMS
Comercial Polindus 21, Arabbesko Madrileña e Hispano Televisión y Telefonía se suman a Iebolina Tradicional, de la cual alertó previamente a las autoridades la asociación.
FACUA.org
España-23/01/2014
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Los SMS simulan ser de conocidos que quieren ponerse en contacto con los receptores por WhatsApp o Facebook, o alertan de falsos mensajes dejados en el buzón de voz.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cuatro empresas por cometer fraudes masivos al enviar mensajes SMS a los usuarios en los que simulan ser conocidos que quieren ponerse en contacto con los receptores por WhatsApp o Facebook, o en los que alertan de falsos mensajes dejados en el