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Suplantan a la Seguridad Social a través de mensajes de texto con el objetivo de hacerse con datos personales y bancarios

Los ciberdelincuentes envían a las víctimas un enlace dentro del SMS para gestionar supuestamente el trámite de una prestación económica.

FACUA.org
España-01/09/2026
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una campaña de mensajes de texto fraudulentos donde los ciberdelincuentes suplantan la identidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con el objeti

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