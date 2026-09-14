Ordenan la retirada de varios lotes del enjuague bucal FluorKin infantil tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia
Están afectados los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 de este producto fabricado por Laboratorio Boniquet SA.
FACUA.org
España-14/09/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, la retirada del mercado y recuperación de varios lotes del enjuague bucal FluorKin infantil fresa debido a la presencia de Burkholderia cepacia. Esta