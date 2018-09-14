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FACUA denuncia a cuatro restaurantes canarios por no incluir impuestos en sus cartas de precios

Se trata de los establecimientos Capriccio, Canela y Hierbahuerto, Nömadas y Bella Pasta. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Consumo de Canarias.

FACUA.org
Canarias-14/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los restaurantes Capriccio, Canela y Hierbahuerto, Nömadas y Bella Pasta ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Canarias por incluir en su carta los precios de sus platos sin añadirles el Impuesto G

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