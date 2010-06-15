FACUA denuncia a Google ante la Fiscalía por espiar a los usuarios de redes wi-fi
Le pide que investigue si los responsables del gigante estadounidense han incurrido en un delito contra la intimidad al recopilar datos de localización de las redes y relativos al tráfico de los internautas.
FACUA.org
España-15/06/2010
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