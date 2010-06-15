Nuestras accionesLa máxima sanción que podría aplicar Protección de Datos es ridícula

FACUA denuncia a Google ante la Fiscalía por espiar a los usuarios de redes wi-fi

Le pide que investigue si los responsables del gigante estadounidense han incurrido en un delito contra la intimidad al recopilar datos de localización de las redes y relativos al tráfico de los internautas.

FACUA.org
España-15/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Google ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por espiar a los usuarios de redes wi-fi durante la toma de datos para su servicio Street View. La asociación advierte que la máxima sanción que podría aplicar l

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