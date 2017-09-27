FACUA denuncia a Grefusa por ofrecer información engañosa en su línea de aperitivos Snatt's
Afirma en los envases que están elaborados con "100% aceite de oliva y/o girasol" y obvia que del segundo tienen hasta 24 veces más que del primero. Una de las variedades de Snatt's ni siquiera lo contiene.
FACUA.org
España-27/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Grefusa por ofrecer información engañosa sobre la composición de su línea de productos Snatt’s, que publicita con el eslogan «compromiso nutrición». La denuncia se ha presentado ante el Servicio