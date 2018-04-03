FACUA denuncia a H&M, Mango, Women'secret, Springfield, Sephora y Décimas por sus 901 y 902
La asociación recuerda que las empresas no cumplen la normativa vigente al poner a disposición de los consumidores teléfonos de tarificación especial para su atención.
FACUA.org
España-03/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid y la Agencia Catalana del Consumo a las empresas H&M Customer Service, Mango, Cortefiel (propietaria de Women’secret y Springfield), Sephora Cosmétic