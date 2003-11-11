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FACUA denuncia a la cadena de tiendas de informática Beep por publicidad engañosa

Ofrece "100 € de descuento en todos los productos" pero sólo lo aplica si el cliente ha contratado el servicio de ADSL con Telefónica.

FACUA.org
España-11/11/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo a la cadena de tiendas de informática Beep, del grupo Data Logic, por publicidad engañosa. La empresa desarrolla una campaña

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