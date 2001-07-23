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FACUA denuncia a la cadena de videoclubes Blockbuster por publicidad engañosa

La empresa oferta en sus carteles una "tarifa plana" para alquiler un número ilimitado de películas y videojuegos durante un mes para luego matizar que el usuario sólo puede llevarse un máximo de un artículo al día.

FACUA.org
España-23/07/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo a la cadena de videoclubes Blockbuster por una oferta engañosa en la que la empresa presenta una “tarifa plan

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