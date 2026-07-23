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FACUA denuncia a la crema cuasimilagrosa ArtroGel por prometer ser "100% efectivo" y la regeneración de los tejidos en "solo unos días"

La empresa comercializadora otorga una serie de propiedades beneficiosas para la salud a este producto sin ninguna evidencia científica acreditable.

FACUA.org
España-23/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a la crema cuasimilagrosa ArtroGel por prometer una serie de propiedades beneficiosas para la salud de quienes la utilizan.

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