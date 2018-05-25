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FACUA denuncia a Naturhouse por una publicidad engañosa que promete "perder 2 kilos en 2 días"

La asociación ha pedido a la Agencia Catalana del Consumo que sancione a la empresa por el anuncio de un pack de productos de adelgazamiento.

FACUA.org
España-25/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Naturhouse por publicidad engañosa en un pack de productos de adelgazamiento que promete a los usuarios «perder dos kilos en dos días«. La denuncia ha sido interpuesta ante la Agencia Catalana del Consumo ya que es en esta

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