FACUA denuncia a Openbank por incumplir la promesa de entregar una Nintendo DS Lite a los clientes que domiciliasen la nómina
Seis meses después del lanzamiento de su promoción, el banco no ha enviado la consola de juegos a numerosos usuarios.
FACUA.org
España-03/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Openbank, del grupo Santander, por incumplir una promoción que prometía el regalo de una consola de juegos a los clientes que domiciliaran la nómina.
Concretamente, Openbank realizó en el mes de febrero una ca