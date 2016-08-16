Nuestras accionesImposición abusiva para los clientes

FACUA denuncia a Orange por cobrar a los clientes por portar sus líneas a Amena, de su misma compañía

La operadora cargó a un usuario 7,26 euros por cambiar su línea pero renunció a recaudarlos tras la reclamación de la asociación, que ha alertado a Consumo y la Setsi de esta práctica abusiva e injustificada.

FACUA.org
España-16/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por su política de cobrar a los clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena, pese a que ambas marcas son en realidad la misma compañía.

La asociación ha presentado un escrito ante la Direcci

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