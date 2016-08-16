FACUA denuncia a Orange por cobrar a los clientes por portar sus líneas a Amena, de su misma compañía
La operadora cargó a un usuario 7,26 euros por cambiar su línea pero renunció a recaudarlos tras la reclamación de la asociación, que ha alertado a Consumo y la Setsi de esta práctica abusiva e injustificada.
FACUA.org
España-16/08/2016
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En ningún momento Orange advirtió al usuario de la posible penalización. | Imagen: flickr.com/julian-co (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por su política de cobrar a los clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena, pese a que ambas marcas son en realidad la misma compañía.
La asociación ha presentado un escrito ante la Direcci