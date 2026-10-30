FACUA denuncia a Iryo y Ouigo por no ofrecer transporte alternativo a los pasajeros con trenes cancelados por la tragedia de Urda
Los usuarios que tengan que buscarse por su cuenta un transporte alternativo en autobús, ferrocarril, taxi, VTC o coche de alquiler pueden reclamar a las compañías el sobreprecio que tengan que abonar.
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España-30/10/2026
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Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Iryo y Ouigo ante la Dirección General del Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por no of